Un anno fa erano in tanti a piangere. A Roma, dove se lo sono goduti per quasi 30 anni, ma anche fuori perché Totti rappresentava e rappresenta ancora un patrimonio del calcio italiano. Un anno fa Francesco giocava la sua ultima partita contro il Genoa, poi faceva commuovere il mondo con un discorso da innamorato vero. C’era anche tanta rabbia, soprattutto verso Spalletti che di certo non lo ha trattato coi guanti nella sua ultima stagione. Oggi, però, Totti è più sereno. E anche senza scarpini rappresenta ancora Roma e la Roma.



MARKETING - La maglia numero 10 per esempio è stata la più venduta anche quest’anno, Totti continua ad essere il più cercato da sponsor e stampa (per l’anniversario dell’addio al calcio sono arrivate almeno 50 richieste di interviste) e il suo profilo Instagram conta 2 milioni di followers (500 mila più della Roma, otto volte più della Lazio).



UOMO-SPOGLIATOIO - Ma non solo uomo immagine. Totti da settembre va a Trigoria tutti i giorni, fa gli orari della squadra, lavora con Monchi a stretto contatto ed è un prezioso aiuto per Di Francesco ma pure per il ds sul mercato. E’ stato lui ad esempio a convincere Schick ad accettare la Roma via Whatsapp o a placare Nainggolan dopo il caso-Capodanno. Totti ha abbandonato subito il corso da allenatore, perché la panchina non è per lui. Ma non vuole abbandonare il campo.



ANCORA IN FORMA - Segue una dieta preparata da uno specialista che gli ha fatto perdere più di sei chili, gioca a padel e calcetto appena può senza contare le amichevoli di beneficenza in giro per il mondo. Ha deciso di seguire la squadra anche in tournée negli Usa, per la gioia di Pallotta, e rinuncerà a parte delle vacanze per aiutare Di Francesco a rinforzare squadra e mentalità. Insomma Totti è (ancora) la Roma. Che a qualcuno piaccia oppure no.