Vertice di mercato per la Roma ieri a Londra. Dove il ceo Guido Fienga ha incontrato il presidente Ryan, figlio di Dan Friedkin. La scelta del nuovo direttore sportivo al momento sembra oscillare fra Paratici (che pare abbia avuto contatti con uomini vicino ai Friedkin) e Ausilio, sempre che intendano chiudere i loro rapporti con Juventus e Inter: in ogni caso tutto questo non avverrà prima di ottobre.



Intanto filtra ottimismo sul ritorno di Smalling dal Manchester United, in prestito con obbligo di riscatto. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa piace anche Maksimovic del Napoli. Interessato a Veretout, che però i giallorossi non vorrebbero cedere. Invece sarebbero disposti a mettere sul piatto Under per Milik. In uscita Dzeko conteso da Inter e Juve, Florenzi può andare all'Everton da Ancelotti, il Lipsia vuole tenere Schick. A centrocampo la trattativa Diawara-Torreira (Arsenal) è in stand-by, così nei radar di Trigoria entra Jorginho del Chelsea.