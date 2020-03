Con il rinvio di Euro 2020 sempre più vicino per l'emergenza mondiale legata al coronavirus, Nicolò Zaniolo avrà tutto il tempo per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Come riporta Il Tempo, in questi giorni avrebbe dovuto incontrare il prof. Mariani per una nuova visita di controllo, rimandata per le note restrizioni del Governo. In ogni caso, Zaniolo sta facendo progressi, avendo perso solo un centimetro di massa nel quadricipite destro, quello che sostiene il ginocchio operato. È questo il dato che più stupisce nel percorso di recupero del giocatore della Roma.