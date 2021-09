Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, parla a Centro Suono Sport dell'attacco della Roma: "Abraham? Mi piace molto. È un giocatore completo anche se giovane. Roma è una piazza tosta e non è semplice giocarci. Può fare moto bene dopo un periodo adattamento. È una Roma concreta. Quello che conta è il risultato pieno. Mourinho conosce tutto, sa tutto, ha rispetto e attira su di sé le pressioni ed ha la possibilità di lasciare i giocatori sereni. Se non sei forte caratterialmente è difficile stare a Roma e lui ha l'atteggiamento giusto".