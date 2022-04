Un mese da giocare, due obiettivi da raggiungere. La Conference League, con la Roma che si giocherà l'accesso alla finale nella doppia sfida con il Leicester, e il quarto posto, lontano cinque punti. Mourinho ci crede, dalla sua ci sono un pubblico da sogno (polverizzati in poche ore i biglietti disponibili per il match dell'Olimpico contro gli inglesi) e una squadra che gira come vuole lui, finalmente equilibrata. Un attacco che ha trovato soluzioni diverse e una difesa che negli ultimi due mesi è diventata un bunker, con solo 6 gol incassati in 11 partite.Buona parte del merito ce l'hatornato sui suoi livelli dopo un periodo di alti e bassi. L'ex difensore del Manchester United è il giocatore che in Serie A vince più duelli in assoluto, esattamente il 77,39%, davanti alla coppia del Genoa formata da Morten Frendrup (69,81%) e Leo Ostigard (68,87%). Smalling primeggia anche per contrasti (89, a dispetto dei 26 persi), non commette quasi mai fallo (solo 8 in questa Serie A) e di testa è quasi una sicurezza (46 i duelli aerei vinti, 11 persi).n questo campionato, in tutto 13, appena uno in meno di Samir Handanovic.Mourinho si fida di Smalling e ha detto sì al suo rinnovo. Ora c'è da trovare l'accordo tra il suo entourage e la Roma, che v(l'attuale accordo è in scadenza nel 2023). Smalling, che a novembre compirà 33 anni, a Roma sta benissimo e prende in considerazione la possibilità di continuare l'avventura in giallorosso.