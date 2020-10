Seguito dalla Roma per il ruolo di direttore sportivo, Jonas Boldt è vicino al rinnovo con l’Amburgo. Queste le parole del direttore tecnico dei tedeschi a Sky Sport: “Rinnovo? Siamo sulla strada giusta e siamo costantemente in dialogo. Questo è quello che mi interessa. È fondamentale che tutti continueremo ad avere pazienza e lavoriamo per sviluppare ulteriormente questo progetto”.