Claudio Ranieri gli ha dato spazio, promuovendolo titolare al posto di Olsen, e Antonio Mirante ha risposto presente. Eppure, il futuro dell'ex Bologna non detto che possa essere la Roma: come riporta Romanews.eu, infatti, il Parma sta pensando all'ex Juve, che ha già vestito la maglia ducale dal 2009 al 2015. Mirante, però, vuole restare in giallorosso.