La coppia dei sogni, la coppia che ha ribaltato ile ora punta a un altro trofeo senza perdere di vista il piazzamento Champions. La Roma si coccolae guarda al futuro con ottimismo. Arrivano, infatti, segnali incoraggianti sulla conferma per il prossimo anno del tecnico e dell’attaccante. Un binomio legato a doppio filo e condizionato in buona parte proprio dalla zona Champions raggiungibile per due tragitti: l'Europa League e il mantenimento almeno dell'attuale quarto posto che passa anche per la gara di stasera connetti a stagione ed eliminazione della clausola da 12 milioni valida per l'estero (20 per la serie A). La Roma ha già dato l’ok, Dybala ha preso tempo ma negli ultimi giorni ha fatto capire di voler restare anche il prossimo anno. L’amore della piazza, la leadership assoluta e la prospettiva il prossimo anno di poter competere per lo scudetto sono ingredienti importanti.Il tecnico in questi mesi ha declinato le offerte diHa ricevuto anche una maxi offerta dall’Arabia Saudita, ma per ora lo Special One non sembra interessato anche se c’è una promessa di risentirsi in futuro magari per un ruolo dirigenziale. Detto che Psg e Chelsea sembrano andare su altri profili (Zidane e Nagelsmann) per Mourinho la pista Roma resta sempre la preferita.- ha detto nel post partita di giovedì -. Sono felice perché mi piace la gente e piaccio alla gente. Ho la sensazione che a Trigoria, che è il mio spazio di lavoro, di essere rispettato da tutti e io rispetto tutti. I giocatori sono fantastici, c'è un'empatia tremenda con tutti loro e anche con la proprietà. Non posso dire che sono come figli perché di figli ne ho due e li amo tantissimo. Ma quasi. A volte ho le mie frustrazione, a volte penso di avere ambizioni diverse, ma vediamo”. E’ la prima apertura ufficiale dopo settimane di mugugni e mezze risposte. I Friedkin vogliono onorare il contratto e sono disposti a discutere il rinnovo, ma a fine stagione.che si avvicina molto alle figure dirigenziali della Premier.