Il Real Madrid ha in pugno Alisson e per accontentare Di Francesco, Monchi deve trovare un altro estremo difensore di qualità. Il direttore sportivo ha un piano A e un piano B. La prima scelta è Areola. A venticinque anni e con il contratto in scadenza nel 2019 può decidere il suo futuro e considerata l’imminente scadenza contrattuale non costerà più di venticinque milioni. Il piano B, invece, prevede una accoppiata: l'esperto Olsen dal Copenaghen e il giovane Meret dalla Spal. Anche in questo caso la spesa prevista è inferiore ai 30 milioni.