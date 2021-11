I tifosi della Roma non stanno prendendo bene le ultime dichiarazioni di José Mourinho in vista del proseguo di questa stagione. Nel post-partita contro il Venezia l'allenatore portoghese ha rilasciato una frase che ha lasciato il segno e sta facendo il giro dei social giallorossi.



STAGIONE DOLOROSA - "Ho firmato un contratto di tre anni. Questa può essere una stagione dolorosa, per il corpo e per l’anima. Oggi non abbiamo una squadra equilibrata, perché non ci sono due giocatori con potenziale simile per lo stesso ruolo. Al di là delle difficoltà, comunque, io punterò alla Champions finché mi sarà aritmeticamente concesso. ​Dire che il quarto posto è l’obiettivo non significa affermare che siamo davvero da quarto posto".