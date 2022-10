Il futuro di Tammy Abraham si arricchisce di un nuovo tassello. Nel corso della prossima estate, infatti, il Chelsea potrà esercitare un diritto di riacquisto per riportarlo in Premier League, ma sullo sfondo si sta inserendo un terzo soggetto, il Manchester United, fortemente interessato alla punta inglese. Se i Red Devilis si muoveranno per l'acquisto a titolo definitivo allora, in base alla cifra, il Chelsea potrebbe scegliere di non lasciare in ogni caso la punta alla Roma per poter poi guadagnare dalla sua ulteriore cessione. Lo riporta la stampa inglese.