Cengiz Under, esterno offensivo della Roma, parla dal ritiro della Turchia, in vita delle sfide di Nations League contro Russia e Svezia: "A Trabzon giocheremo con la Russia. Spero che riusciremo a fornire una buona prestazione. Ormai sono abituato all'Italia. Io amo i tifosi e la città. Mi auguro di poter vivere una buona stagione. Al momento è tutto a posto. Abbiamo perso contro la squadra di Hakan (Calhanoglu) nell'ultima partita. Dopo la partita, ho parlato anche con Hakan. Siamo in contatto continuo"