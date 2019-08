Cengiz Under, attaccante della Roma, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport a pochi giorni dal derby.



SUL DERBY - "L'importanza di questo match è evidente per tutti qui a Roma e anche per noi. Faremo del nostro meglio. Metteremo in campo tutte le nostre forze per cercare di portare a casa il risultato. E' normale che il derby acquisti tanto valore, perché si affrontano due squadre della stessa città. La stessa cosa per esempio succede in Turchia a Istanbul fra Fenerbahce e Galatasaray. Tutti vogliono vincere il derby".



SU FONSECA - "Quello del mister è un ottimo schema. Ci troviamo più a contatto fra noi e giochiamo stretti. I palloni mi arrivano più facilmente".



SU DZEKO - "Sono contento che sia rimasto alla Roma, c'è una grande complicità fra di noi, dentro e fuori dal campo. Cerco di fargli fare gol. Lui fa la stessa cosa con me. Non posso che essere felice che sia rimasto in squadra".



OBIETTIVI - "Il mio sogno è già realizzato, perché gioco nella squadra che avrei sempre voluto. Penso solo a giocare, sono contento. L'obiettivo di questa stagione è la Champions League, dobbiamo tornare lì e sono convinto che quest'anno ce la faremo".