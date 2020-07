Cengiz Under è a un passo dal diventare un giocatore del Napoli, scrive “La Repubblica”. Con il giocatore l’accordo è stato trovato — tre milioni di euro a stagione, bonus compresi, per quattro anni — ma manca l’intesa con la Roma, che non vorrebbe scendere da una valutazione di trenta milioni. Cifra considerata troppo alta dal club partenopeo, intenzionato ad arrivare al massimo, bonus compresi, a 25 milioni. L’attaccante turco non è stato considerato troppo da Fonseca nelle prime due gare di questa ripresa di campionato, forse proprio perché il ragazzo è distratto da una trattativa che dovrebbe portarlo a Napoli per sostituire Callejon.