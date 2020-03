Dentro o fuori., in attesa di capire quando sarà fissata la ripresa delle competizioni per l’emergenza coronavirus. Proprio come nella scorsa annata,e fin qui ha collezionato solo 20 partite, in cui ha messo a segno 3 gol (tutti in campionato). L’ultimo infortunio lo ha fermato nel pre-Siviglia: un fastidio al quadricipite che lo avrebbe costretto al forfait in Europa League. A causa della lunga inattività,, con Fonseca e la società che aspettano risposte sul campo.- Arrivato nell’estate del 2017 per 13.4 milioni più bonus, oggi a bilancio vale circa la metà e. Il futuro è nelle sue mani, Fonseca dovrà dare una risposta alla società una volta terminato il campionato:Under ha diversi, mentre è cambiata con il passare delle settimane la posizione del Milan.- Per i rossoneri. Under voleva il Milan e la società rossonera era pronta a trattare, ma la Roma ha fermato tutto sul nascere a causa dell’infortunio di Nicolò Zaniolo. E ora com’è la situazione?, col club che - alle giuste condizioni - avrebbe preferito lui al giovane Saelemaekers a gennaio.. Tutto dipenderà da Cengiz: rimarrà se darà le giuste garanzie a Fonseca e non arriveranno offerte da circa 25/30 milioni, altrimenti sarà ceduto