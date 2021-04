Cengiz Under, attualmente al Leicester ma di proprietà della Roma, potrebbe tornare in Turchi a fine stagione. A volerlo, infatti, è il Trabzonspor. Secondo quanto riferisce il portale turco karadenizdesonnokta.com.tr il manager del club di Trebisonda Avci stravede per l'attaccante ed avrebbe ricevuto dalla società piena libertà in sede di calciomercato. Avviati i primi contatti. Se dovesse arrivare l'apertura dello stesso Under al trasferimento il club turco potrebbe avanzare alla Roma una proposta di prestito nella prossima sessione estiva di mercato. L'unica certezza, al momento, è che il giocatore non sarà riscattato dal Leicester. Decisamente troppi i 23 milioni necessari a prelevarlo dai giallorossi a titolo definitivo.