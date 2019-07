Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport dopo le voci di mercato delle ultime stagioni, la Roma ha deciso di tenere e confermare Cengiz Under. Per l'attaccante è anche in programma un incontro al fine di rinnovare (con adeguamento salariale) il contratto in scadenza 30 giugno 2022. Sul giocatore c'è la concorrenza di Arsenal e Bayern Monaco.