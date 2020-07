Si avvicina a grandi passi l’addio di Cengiz Under verso il Napoli. Negli ultimi giorni sono andati avanti i colloqui tra la dirigenza della Roma guidata da Fienga e il club azzurro diDe Laurentiis: affare da circa 30 milioni totali che con ogni probabilità verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Come riporta “Il Tempo”, il Napoli ha fatto sapere alla Roma di aver bisogno di dieci giorni per chiudere l’operazione. Il turco sarebbe il secondo giocatore negli ultimi due anni a dire addio alla Roma destinazione Napoli dopo Kostas Manolas un’estate fa. Per Under in stagione 22 presenze con poco più di mille minuti totali e tre gol (Genoa andata e ritorno e Lecce).