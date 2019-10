Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha parlato al canale tematico del club giallorosso al termine della partita pareggiata con la Sampdoria: "Cosa non è andato? Dovevamo fare meglio, la Sampdoria ha cambiato allenatore e si vede sul campo che è una squadra più aggressiva, che mette molto del suo carattere a centrocampo. Noi dobbiamo migliorare perché il primo tempo non è stato buono, poi abbiamo migliorato, ma negli ultimi 30 metri dobbiamo fare di più. Abbiamo costruito bene ma nell'area i passaggi sono stati troppo lenti. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme perché giovedì abbiamo una partita molto difficile. Io gioco bene con tutti, Diawara, Cristante e Pastore. Dobbiamo lavorare tutti insieme durante la settimana, non importa chi gioca, l’importante è stare insieme e parlare molto in campo per attaccare insieme e fare attenzione ai contrattacchi. Dobbiamo fare di più sul pressing, col Cagliari l’avevamo fatto bene ma oggi no, dobbiamo fare di più, metterci più aggressività. Loro sono andati verso la nostra porta con troppa facilità. Anche quando abbiamo la palla, attaccando con più intensità. Abbiamo cercato di tenere il possesso palla, ma dobbiamo prendere più iniziative per portare la palla in area perché oggi ci sono stati pochi palloni per segnare".