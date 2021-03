L’obiettivo dello staff è di rimettere in gruppo Smalling, Veretout e Mkhitaryan già a partire dalla prossima settimana, quella che porterà al match con il Sassuolo, antipasto di Ajax-Roma. Per i primi due c’è maggiore ottimismo, ancora in bilico la posizione dell’armeno, alle prese con la lesione al polpaccio.