La Roma cade in casa del Parma. I ducali vincono 2-0 contro i giallorossi, visibilmente stanchi dopo il tour de force che ha comunque portato ottimi risultati in campionato nonostante il ko in Europa League. Jordan Veretout è ormai il vero pilastro del centrocampo di Fonseca: il francese alza la testa e guarda oltre, alla prossima partita dopo la pausa per le nazionali. “Non è un periodo fortunato. Ora la sosta ci permetterà di recuperare forze e risorse. Per ripartire alla grande”, ha scritto Veretout su Instagram.