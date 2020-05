Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è intervenuto sui canali social del club giallorosso: "Mi piace molto guardare il calcio e i centrocampisti. Non uno in particolare, però Nainggolan per me è un grande calciatore. Ha fatto bene qua e per me è un esempio, perché qui si è fatto un nome. Quando ci gioco contro mi mette sempre in difficoltà.



SUL FUTURO - "Oggi sono romanista! Mi sento bene a Roma, come la mia famiglia. Nessuno vuole andare via".



LA PARTITA PIU' BELLA IN GIALLOROSSO - "Bologna? Ho fatto una bella azione e alla fine abbiamo vinto con il gol di Dzeko su passaggio di Pellegrini. E’ stata una vittoria molto importante".