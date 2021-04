Jordan Veretout, dopo aver saltato 5 gare per infortunio, è pronto a rialzare il bavero e riprendere in mano il centrocampo della Roma per provare a condurlo verso uno dei due obiettivi stagionali. Il traguardo è lo stesso: la qualificazione in Champions scrive Leggo. Proprio nel momento migliore Veretout si è dovuto fermare, L’ex viola – tra un video e l’altro su Tik Tok – ha seguito la tabella di recupero e ha ricevuto il via libera per tornare tra i convocati sabato col Sassuolo. Difficilmente però sarà titolare perché 5 giorni dopo c’è l’Ajax nei quarti di Europa League.



NO AL NAPOLI E RINNOVO - La partita più importante della stagione e della carriera dello stesso Veretout che la scorsa estate era stato vicino al Napoli. «Oggi è impossibile – precisa il suo procuratore -. Jordan rimarrà alla Roma ed è giusto così visto che qui è diventato importante». Così importante da meritare quell’adeguamento promesso un anno fa: da 2,5 milioni a 3,5 fino al 2025. Le firme arriveranno a maggio. Prima c’è un tour de force di almeno 12 partite che Fonseca dovrà affrontare tra mille difficoltà.