Nelle ultime ore è circolata la notizia riguardante un possibile passaggio di Jordan Veretout dalla Roma al Napoli. Notizia alla quale ha risposto il suo agente, Mario Giuffredi, che ha parlato così ai microfoni di CalcioNapoli24:



"Non ho mai parlato con il Napoli di quest'ipotesi e sinceramente resto sconcertato per questa notizia. Ho già dichiarato che Veretout sta bene a Roma e non vuole andare via. Dispiace per queste cose, si tratta di mancanza di professionalità".