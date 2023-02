Roma-Verona, match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 19 febbraio, alle ore 20:45. I giallorossi ci arrivano dopo il ko di Salisburgo in Europa League, mentre la squadra di Zaffaroni è in netta ripresa e punta alla salvezza.



DOVE VEDERLA - Roma-Verona, calcio d'inizio alle 20:45 di domenica 19 febbraio all'Olimpico di Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham. Al. Mourinho



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich. All. Zaffaroni