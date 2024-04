Lavuole tornare in finale di. La squadra giallorossa di Danielesi appresta ad affrontare inella sfida valida pere, in programma questa sera alle 21 allo Stadio Meazza di Milano. Di seguito l'avvicinamento al super derby europeo, con i contributi diSvilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.- Presente anche l'ex leggenda giallorossa ZibiQuesta l'intervista rilasciata ai microfoni di CM: "Il Milan è favorito. De Rossi sarà un grande allenatore, Pioli merita la riconferma ed è un amico. L'esultanza di Mancini? Poteva evitare ma lo capisco"

- Al via il pranzo UEFA.Laè da ieri in un grande hotel vicino San Siro: mattina di riposo e risveglio muscolare, dopodiché. Giocatori, allenatore e staff non si muoveranno, solito pranzo Uefa di cortesia tra i dirigenti in pieno centro. Presenti anche i Friedkin allo stadio per seguire la partita, la proprietà è vicina alla squadra.