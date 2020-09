Era tranquillo e sereno Edin Dzeko oggi a Trigoria. La trattativa con la Juventus è sfumata, il bosniaco ora vuole definitivamente lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Come riportato da Sky Sport, non era più scuro in volto come nei giorni che precedevano la partenza della squadra per Verona. Ed è atteso in campo dal 1' nella gara contro la Juve.