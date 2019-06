La nuova Roma nasce a Londra. Nella capitale inglese ci sono il presidente James Pallotta, il suo consulente personale Franco Baldini, il Ceo Guido Fienga e il direttore commerciale Francesco Calvo oltre all'agente del centrocampista Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta. Oggi arriverà anche il nuovo allenatore portoghese Paulo Fonseca. Assenti il direttore sportivo Gianluca Petrachi (ancora sotto contratto col Torino) e Francesco Totti, che ha preferito declinare l'invito.



Ieri sera a cena in un ristorante di Mayfair i dirigenti giallorossi hanno (casualmente?) incrociato Daniele De Rossi insieme a sua figlia. Il capitano è in scadenza di contratto, si svincolerà a parametro zero ed è pronto a volare oltreoceano. La sua presenza nei giorni scorsi in California ha riacceso le voci di mercato sulla Major League Soccer statunitense e in particolare sui Los Angeles FC (il presidente Peter Gruber è in buoni rapporti con Pallotta), ma in Argentina sono convinti che DDR preferisca il Boca Juniors.