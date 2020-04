La Roma sta puntando Jan Vertonghen. Il difensore belga classe ’87 in scadenza a giugno sta per concludere la sua avventura con il Tottenham e sarebbe pronto a rimettersi in gioco altrove.Soprattutto se nella capitale non dovesse restare Smalling. Su di lui ci sarebbero, oltre il club giallorosso, anche Inter e Napoli.