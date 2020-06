«Ancora due o tre settimane e torno con la squadra. Sto bene, mi sono operato e respiro meglio». L'altra buona notizia per Zaniolo è però l'apertura arrivata dalla Uefa sulla possibilità di registrare tre nuovi giocatori (già presenti in rosa a febbraio) nella lista per l'Europa League. Stessa decisione per Zappacosta. Entrambi saranno a disposizione contro il Siviglia ad inizio agosto.