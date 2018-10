Roma-Viktoria Plzen 5-0 (2-0 primo tempo)



Marcatori: 3′pt, 40′pt, 47’st Dzeko, 19’st Under, 28’st Kluivert

Assist: 3’pt Kolarov, 40’pt Under, 19’st Lo.Pellegrini, 47’st Florenzi



Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov (29’st Lu. Pellegrini); Cristante, Nzonzi; Under (29’st Schick), Lo. Pellegrini (29’st Zaniolo), Kluivert; Dzeko.

Allenatore: Di Francesco.



Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozakic; Reznik, Hubnik, Hejda, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Zeman (26’st Ekpai), Horava (20’st Kolar), Kovarik; Krmencik (33’st Reznicek).

Allenatore: Vrba



Arbitro: Paweł Raczkowski



Ammoniti: 6’st Hejda, 43’st Schick