Fare spazio ai nuovi acquisti. E' accaduto con Kluivert per Shomurodov o per Pau Lopez con Rui Patricio. Ora potrebbe essere arrivato il momento di Gonzalo Villar. Lo spagnolo è considerato sul mercato considerato la voglia di portare a Roma un centrocampista. ​Con lui - per Xhaka ormai si parla ora di proposta di rinnovo dell'Arsenal - i mediani in rosa saranno in se per due posti: Xhaka, appunto, poi Veretout, Cristante, Villar, Diawara e Darboe. Tra questi il meno impiegato da Mourinho è proprio lo spagnolo che mantiene tuttavia un buon mercato grazie alla prima parte di stagione dello scorso anno.



PLUSVALENZA - La Roma l'ha pagato 5 milioni a gennaio del 2019 e adesso ne almeno 20. In Spagna ha molti estimatori. Più che l'Atletico Madrid, però, c'è da segnalare l'interesse del Siviglia di Monchi. E quale migliore occasione per parlarne? Oggi, infatti, i due club si sfideranno in amichevole in Portogallo. Pinto e Monchi si incontreranno e valuteranno la fattibilità dell'operazione. Villar ha da pochissimo cambiato agente, altro piccolo segno che qualcosa si sta muovendo. Con i soldi ricavati da Villar la Roma potrebbe tenere in rosa Diawara, che Mourinho sta apprezzando in questo precampionato. Poi a partire in prestito potrebbe essere uno tra Bove e Darboe.