Notizie positive per Nicolò Zaniolo. Il trequartista della Roma questa mattina alle 8.30 è volato in Austria per la visita di controllo al ginocchio operato lo scorso settembre dal professore Fink, e ha avuto risposte positive: è ufficialmente guarito, via libera ottenuto per tornare in campo.





Zaniolo potrebbe rientrare con la Primavera prima dell’inizio dei playoff, poi lavorerà tutto il mese di giugno per essere pronto per i primi allenamenti con Mourinho: “Si riparte, felicissimo e grazie mille veramente a tutti”, il commento felice del giocatore in una storia su Instagram. La mamma Francesca ha invece scritto: "​Visite passate, il resto è un brutto ricordo”.