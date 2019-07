La Roma mette a segno il quarto colpo del suo mercato estivo. Gianluca Mancini è arrivato questa mattina alla stazione Termini con un treno da Milano, per poi raggiungere Villa Stuart alle 10 per le consuete visite mediche.le sue prime parole. Un tifoso urla “facci un gol al derby”. “Speriamo” la risposta di Mancini. il difensore si è soffermato con alcuni tifosi fuori la clinica e nel pomeriggio sarà a Trigoria agli ordini di Fonseca e per firmare il quinquennale da. All'Atalanta andranno 26 milioni così suddivisi: 2 per il prestito, 19 per l'obbligo di riscatto e 5 di bonus. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com