Dopo l'arrivo di ieri sera, oggi è il turno delle visite mediche per Robin. Il portiere, che laha acquistato dal Copenaghen per il dopo Alisson, ha raggiunto questa mattina la clinica di Villa Stuart, per sottoporsi agli esami di rito che precederanno firma e annuncio ufficiale.Olsen è arrivato a Villa Stuart e ha iniziato le visite mediche.