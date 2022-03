La Roma si gioca contro il Vitesse questa sera a partire dalle 21 allo stadio Olimpico di Roma, la qualificazione ai quarti di finale della Conference League. Gli uomini di José Mourinho ripartono dall'1-0 con ottenuto nella gara di andata e con cui hanno espugnato il disastroso capo del Gelredome di Arnhem. Non ci sarà Sergio Oliveira, espulso nel match di andata, mentre i giallorossi dovranno anche guardara alla gara con un occhio al derby contro la Lazio in programma domenica alle 18.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Roma-Vitesse, calcio d'inizio alle 21 di oggi giovedì 17 marzo, sarà trasmessa in chiaro da TV8, e inoltre sarà visibile sia su Dazn che su Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). In streaming si potrà seguire la partita su smartphone, tablet e pc sull'app e piattaforma Sky Go, Now e Dazn



LE PROBABILIN FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Ibanez, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Zalewski, Zaniolo, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Vitesse (3-5-2): Houwen, Bazoer, Doekhi, Rasmussen, Dasa, Tronstad, Domgjoni, Wittek, Gboho, Grbic, Openda. All. Letsch