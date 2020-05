Emiliano Viviano si è proposto alla Roma per il ruolo di secondo la prossima stagione. L'ex portiere di Fiorentina e Sampdoria andrà via dallo Sporting Lisbona e vorrà tornare in Italia. Vista la partenza probabile di Fuzato si è fatto avanto coi giallorossi che però potrebbe puntare ancora sulla coppia Pau Lopez-Mirante.