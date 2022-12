È l’unico sorriso, almeno per ora, nel ritiro della Roma in Algarve scrive Il Messaggero. Lo porta in dote Wijnaldum. L’olandese sta tornando. Lentamente, senza forzare, ma i progressi sono visibili ad occhio nudo. Questo ad Albufeira è il primo periodo dopo il terribile ko riportato in allenamento a fine agosto. Di giorno in giorno sta aumentando gradualmente il volume dei carichi di lavoro: lo fa attraverso sedute in campo, alternate a quelle in palestra in albergo e lavoro di scarico. Questa fase è monitorata con grande attenzione dallo staff medico e dai preparatori perché darà modo di capire le risposte del corpo di Gini che ormai tocca il pallone e calcia in porta. La volontà di Mourinho è quella di iniziare a impiegarlo anche nell’allenamento con il gruppo per testare come reagirà. Il rientro è previsto intorno al 20-25 gennaio.