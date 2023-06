Con Wijnaldum in attesa di tornare alla Roma ed rientrare nel gruppo di Mourinho, la società sta provando a fare spazio all'olandese mettendo alla porta Jordan Veretout. Il francese non rientra nei piani di Mou e per lui si cerca un'altra sistemazione. La Gazzetta dello Sport spiega che la Roma vuole un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.