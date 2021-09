Il centrocampista della Roma e della Polonia, Nicola Zalewski ha parlato a Polski Radio della sua convocazione con la nazionale maggiore.



SOGNO - "Sognavo la Polonia da quando ero bambino. Il mio sogno si sta avverando. Il ct Paulo Sousa conta molto su di me, finora abbiamo parlato per cinque minuti".



LA CHIAMATA - "Ho saputo della chiamata quando ero negli spogliatoi della Roma. Sono rimasto sorpreso, ho chiamato subito mio padre. Era molto felice, urlava di gioia, piangeva. È una grande gioia per lui".



LA ROMA - "Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo".