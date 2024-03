Roma, Zalewski: 'Spero che De Rossi guardi le mie partite con la nazionale'

Mentre le varie nazionali sono impegnate in tutto il mondo tra match amichevoli e sfide di qualificazione a Europei e Mondiali, l'attenzione non può non ricadere sui numerosi giocatori della Serie A che attraverso le prestazioni in nazionale hanno l'opportunità di mettersi in luce agli occhi dei propri allenatori di club. Tra questi c'è Nicola Zalewski, determinato a guadagnarsi la fiducia di Daniele De Rossi a suon di prestazioni con la sua Polonia. Un primo passo in questo senso è arrivato dal primo match dei polacchi, vinto 5-1 contro l'Estonia, in cui Zalewski ha servito l'assist sulla testa di Piotr Zielinski per il gol del momentaneo 2-0.



DE ROSSI - Intervenuto in conferenza stampa, l'esterno della Roma ha dichiarato: "Questo è un buon momento per me, lo so, ma devo ancora lavorare per aiutare la squadra. Spero che il mister De Rossi stia guardando le mie partite adesso. La sinistra è la zona migliore per me, ma dove mi dirà l’allenatore giocherò. L’ultima partita contro il Galles, è stata una bella partita. Adesso siamo in buona forma, vogliamo vincere questa partita e andare all’Europeo".