La tegola Zaniolo è caduta come un fulmine su Trigoria. Fonseca perde uno dei giocatori più forti della rosa e deve fare i conti pure con le condizioni fisiche non eccezionali di Mkhitaryan, Pastore e Kalinic, oltre che alla scarsa vena di Under. Urge un rinforzo, e Petrachi si è già messo all'opera per garantire un giocatore offensivo al portoghese che nel frattempo potrebbe avanzare Florenzi. Ecco le alternative.



POLITANO - L’esterno cresciuto nelle giovanili giallorosse sarà ceduto dall'Inter, dove trova poco spazio. La Roma lo aveva già sondato giorni fa per sostituire l'eventuale partenza di Under. Matteo, dal canto suo, nella capitale tornerebbe di corsa, ma c'è la concorrenza di Fiorentina e Milan. Conte, inoltre, vuole prima trovare un sostituto.



VITAL - Petrachi lo segue da tempo. Col Corinthians c'è già un principio d'accordo per portare il brasiliano nella capitale. Il 21enne, però, avrà bisogno di un periodo di ambientamento e poi gioca decisamente in posizione più centrale rispetto a Zaniolo.



MARIANO DIAZ - Per caratteristiche forse sarebbe il sostituto ideale e poi potrebbe ricoprire pure il ruolo di prima punta. Il problema è l'ingaggio: 4,5 milioni. Il Real Madrid è disposto a trattare su un prestito con riscatto.



CALHANOGLU - Si è parlato nell'ultima settimana di uno scambio con Under. L'ostacolo è però la valutazione della Roma (40 milioni) mentre il milanista ne costerebbe la metà. Pioli, peraltro, sembra avergli ridato fiducia.