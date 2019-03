Nicolò Zaniolo stringe i denti. Il centrocampista della Roma ha parlato ieri a margine di un evento organizzato da due gruppi di tifosi giallorossi: "Ringrazio tutti i tifosi per il sostegno che ci date ogni giorno, anche in questo momento di difficoltà. Sono felicissimo di essere qui, speriamo di vincere le ultime 11 partite per arrivare in Champions. Quella con la Spal sarà una finale, come tutte le partite che ci aspettano. Come sto? Il polpaccio adesso sta bene".