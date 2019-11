Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv nell'immediata vigilia della sfida tra i giallorossi e il Borussia Monchengladbach.



L'ESPERIENZA IN EUROPA - “Conta tanto l’esperienza: in Europa è fondamentale approcciare bene le partite. Siamo venuti qui per vincere, è quello che vogliamo”.



FORZA MENTALE - “La forza mentale la prendo dai compagni, che me la trasmettono sempre, dallo staff e dai tifosi che riempiono lo stadio. In più è fondamentale l’allenamento, che mi prepara alle partite”.



SUL BORUSSIA MONCHENGLADBACH - “Il Borussia è una squadra molto forte, prima in classifica nel proprio campionato. Noi siamo venuti qui per vincere, possiamo farcela perché siamo altrettanto forti".