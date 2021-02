Intervenuto su Clubhouse, Nicolò Zaniolo ha parlato del suo recupero: "Procede bene, da 2-3 giorni lavoro in campo. Tra circa un mese dovrei tornare sul campo, sarò a pieno regime ad aprile".



SULLA PREMIER LEAGUE - "La guardo spesso, è un gioco più fisico e veloce rispetto alla Serie A. La Premier League è bella e affascinante".



SUL DERBY PERSO - "Io da solo non potevo fare niente, un giocatore non fa la squadra. E' la squadra la cosa importante, abbiamo perso 3-0: se giocavo io non è che finiva 5-3. Ci sono partite che si sbagliano, al derby ha sbagliato Ibanez, succede".