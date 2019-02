Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma, parla a Roma Tv dopo il pareggio contro il Milan: "Meritavamo di più, abbiamo avuto 3 occasioni nitide ma non siamo riusciti a segnare. Ci teniamo però la prestazione per vincere la prossima partita. Il mister mi ha chiesto di andare dentro e fare quello che sapevo. Momento? Noi pensiamo solo ad allenarci e a dare tutto in campo per dimostrare che con la Fiorentina è stato solo un caso, lavoriamo duramente per conquistare la qualificazione in Champions. Di Francesco? Ci ha detto che la tattica conta poco se non ci mettiamo un qualcosa in più e infatti oggi si è visto, abbiamo creato tante occasioni".