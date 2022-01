Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi in gruppo. Il 22 giallorosso ha saltato la sfida con la Juventus per un problema dell’ultimo minuto. Felix ha preso il suo posto nella gara contro i bianconeri e affiancato Abraham fino alla sostituzione del tecnico. Domenica tornerà a disposizione di Mourinho per la sfida contro il Cagliari.