Continua la preparazione della Roma in vista della trasferta di Ferrara. Sabato alle 18 i giallorossi sfideranno la SPAL di Semplici e proveranno a centrare la seconda vittoria consecutiva prima della sosta. Claudio Ranieri, ancora alle prese con l’emergenza infortuni, studia il passaggio al 4-4-2 e mette a punto la coppia Dzeko-Schick. Zaniolo svolge parte dell’allenamento in gruppo e fa aumentare le speranze di vederlo in campo a Ferrara.