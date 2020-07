"Per me non è stato un caso, ho sempre detto la verità: per me non c'è nessun problema": così, nella conferenza stampa pre-Fiorentina, Paulo Fonseca ha spento le polemiche su Nicolò Zaniolo. Troppe, infatti, le voci circolate nei giorni scorsi in merito al giovane centrocampista della Roma. Il nervosismo post-Verona, la tirata d'orecchi dei compagni prima e dello stesso Fonseca poi, l'incontro tra Fienga e il suo agente Vigorelli, il giallo convocazione per la trasferta di Ferrara: episodi che hanno fatto discutere, ma che non hanno cambiato i piani della Roma per il futuro.



IDEA RINNOVO - I giallorossi, infatti, intendono proseguire il rapporto con Zaniolo. Sbarcato a Roma nell'estate 2018 nell'affare che ha coinvolto anche Nainggolan, il gioiello di Trigoria è stato blindato già la scorsa estate, con un rinnovo fino al 2024. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, però, i giallorossi stanno pensando a un nuovo prolungamento con consistente aumento dell'ingaggio. Un segnale di fiducia deciso e importante, utile ad allontanare le recenti polemiche e a blindare il pezzo più pregiato di casa Roma.



MERCATO, MAI DIRE MAI - Niente cessione, dunque. Almeno per ora. Il club capitolino si tiene stretto Zaniolo, ma non dimentica l'importanza dell'equilibrio economico. Ecco perché, se da una parte l'intenzione è quella di non cederlo, dall'altra la realtà mostra conti ancora disastrati. Qualora a Trigoria arrivasse l'offerta giusta (almeno 70 milioni), verranno fatte doverose valutazioni. Intanto, però, la Roma lancia un segnale: all'ombra del Cupolone si lavora al rinnovo.