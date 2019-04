Il talento della Roma Nicolò Zaniolo al termine del match contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di RomaTV sul momento della squadra che può arrivare in Champions e sul suo ruolo.



ROMA DA CHAMPIONS: "Era importante dare un segnale di ripresa perché arrivavamo da un brutto periodo, ora testa alla Sampdoria, sperando di conquistare i tre punti. Abbiamo tutte le carte in regola per arrivare in Champions , ora non resta che lavorare per provare a riuscirci, Ora dobbiamo giocare le gare che restano come finali, per cercare di conquistare la Champions".



TREQUARTISTA: "Mi trovo bene, anche perché gioco dietro ad un grande giocatore come Dzeko. Mi devo occupare sia della fase difensiva che di quella offensiva, ma penso che sia un ruolo che posso fare".